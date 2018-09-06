أشقاء والد ضحايا "مذبحة بنها" يتهمون زوجته بقتلهم: "زوجة نكدية"

باشرت نيابة بنها بمحافظة القليوبية، تحقيقاتها حول العثور على جثث أب وأبنائه الأربعة داخل مسكنهم في قرية الرملة بعد أن انبعثت روائح كريهة من داخل الشقة، وتبين أنهم في حالة تحلل رمي، وأمرت بنقلهم إلى مشرحة مستشفى بنها العام لتشريحهم.

واتهم أشقاء المتوفي زوجته وتدعى "هبة" بأنها السبب في وفاته وأنهما كانا دائما على خلاف ومشاجرات وأنها وضعت السم لهم في الطعام لتتخلص منهم، بسبب خلافات على مصروفات المنزل، مؤكدين أنها كانت "زوجة نكدية" ودائما ما تترك المنزل وتخرج غاضبة وتعود مرة أخرى، وأنهم تدخلوا للصلح بينهما أكثر من مرة.

ووصفت أسرة الأب المتوفي، في التحقيقات، زوجته بأنها سيدة لا تطاق وكانت تفتعل المشاكل معه بسبب مصروفات المنزل لأنه كان راجل دخله محدود ويعمل في مطعم علاوة على أن نجله الصغير "عمرو" كان يعاني من مرض زيادة الكهرباء في المخ، ويحتاج إلى مصاريف علاج وأدوية، وكان يتردد على المستشفى لعلاجه.

وقررت النيابة، انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثث الـ5 لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وضبط وإحضار الزوجة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة في حالة وجود شبهة جنائية كما طلبت النيابة فحص علاقات الأب مع جيرانه ومعرفة عما إذا كان على خصومه مع أحد من عدمه.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي ورفع البصمات لمعاينة مسرح الجريمة وسؤال الجيران وأهل المتوفيين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتحفظت مباحث مركز بنها على "محمد. س. ن" مالك العقار محل الواقعة لاستجوابه عن الواقعة، كما قامت القوات بتشميع المسكن والتحفظ عليه ووضع حراسة عليه لحين حضور خبراء المعمل الجنائي ورفع البصمات.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من النقيب أحمد ربيع، معاون أول مباحث مركز بنها، بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات.

وانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث لمحل الواقعة، وعثر على 5 جثث مكونة من كلا من "محمد. أ"، 38 سنة، عامل في محل فول وطعمية، وأبنائه الأربعة، يوسف، 15 سنة، بالصف الأول الثانوي، وعمرو، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، وسماح، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي وسما، رضيعة عمرها عامين، وجميعهم في حالة تعفن وجرى نقل الجثث للمشرحة.

وبالفحص تبين أنه لا يوجد أي كسور في أبواب وشبابيك المنزل، وكان مغلق من الداخل، وأكدت التحريات وجود مشاكل بين الزوج وزوجته، وأن المجني عليه حضر إلى المنطقة منذ فترة واستأجر الشقة التي يقيم بها هو وزوجته وأولاده.

وبسؤال جيران الضحايا أكدوا أن الأب وأولاده الأربعة والأم كانوا في حالهم وغير مختلطين بجيرانهم بحكم أنهم غرباء إلا أنهم كانوا دائما يسمعون مشاجرات الزوجة وزوجها مع بعضهما وأحيانا كان يضربها ويشتمها.

وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة، وكشف السبب وراء وفاتهم جميعا.

حرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثامين وانتداب المعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.