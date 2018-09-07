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بعد جلد امرأتين في ماليزيا.. أزهري يوضح الحكم الشرعي للمثليين جنسيًا

بعد جلد امرأتين في ماليزيا.. أزهري يوضح الحكم الشرعي للمثليين جنسيًا

نقيب الفلاحين: حملة مقاطعة الخضروات والفاكهة "حمضانة"

نقيب الفلاحين: حملة مقاطعة الخضروات والفاكهة "حمضانة"

أحد أهالي قرية مذبحة بنها لـ"الوطن": "الضحية كان بيتخانق كتير مع مراته في الشارع"

أحد أهالي قرية مذبحة بنها لـ"الوطن": "الضحية كان بيتخانق كتير مع مراته في الشارع"

رضوى الشربيني تتسلم "الدرع الذهبي" من موقع الفيديوهات "يوتيوب"

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عاجل| النيابة تحتجز والدة ضحايا "مذبحة بنها" بالقليوبية

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نائب وزيرة التخطيط: تكامل بين الوزارات للتحول نحو مجتمع رقمي

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بعد جلد امرأتين في ماليزيا.. أزهري يوضح الحكم الشرعي للمثليين جنسيًا

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انتهاء ماراثون التنسيق بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وفتح باب تحويلات «تقليل الاغتراب» الأحد

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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

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