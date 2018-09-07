نظمت مؤسسة "بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي"، بالتعاون مع منتخب كرة القدم النسائية، يوما رياضيا بنادي "بتروسبورت"، بحضور الفنان أحمد حاتم، والفنانة صفاء جلال.