نقيب الفلاحين: حملة مقاطعة الخضروات والفاكهة "حمضانة"

قال محمود فوزي، وكيل وزارة الزراعة للبساتين، إن للمساحات المزروعة والإنتاج لم ينخفض هذا العام، وتعدد الوسطاء أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأضاف فوزي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن "المقاطعة ليست حلا ولكنها لمجرد الشو الإعلامي وتضر كافة الأطراف".

ووصف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حملات مقاطعة الخضروات والفاكهة بأنها "حملة حمضانة"، موضحا أن الفاقد في زراعة الفاكهة يصل إلى 18% من الإنتاج، وفاقد الخضروات يصل إلى 5.5 مليون طن سنويا.

ولفت أبو صدام إلى أن "خطوات الإصلاح الاقتصادي أثرت على أسعار الخضار والفاكهة"، وأيضًا إصابة بعض الفواكه ببعض الأمراض التي ساعدت في تقليل كميات المحصول، ما أدى لزيادة الثمن.