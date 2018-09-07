قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن المثل الأعلى لوالده هو الممثل الراحل نجيب الريحاني.

وأضاف محمد المهندس، خلال حواره مع الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر فضائية "اليوم": "والدي كان بيفرش الأرضية للفنانين المبتدئين، ولم يكن أنانيا".

وروى محمد فؤاد المهندس تفاصيل جديدة عن زواج شويكار والراحل فؤاد المهندس، قائلا: "شويكار والمهندس قررا عدم إنجاب أطفال بعد زواجهما"، مضيفا: "الفنانة شويكار كانت لديها منة، ووالدي كان لديه أنا وأحمد".

وتابع: "والدي وشويكار كانا لا يذهبان لأي مكان إلا وجميع أولادهم الثلاثة معهم".

وأشار نجل الفنان فؤاد المهندس، إلى أن "شويكار والمهندس انفصلا بعد 20 عاما من الزواج، ولا أتذكر سبب الطلاق".