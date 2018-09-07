"رمز الجنس في هوليوود".. معلومات عن "رينولدز" أسطورة السينما الأمريكية

غيب الموت الممثل الأمريكي، بيرت رينولدز، أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية في السبعينيات، والحائز على جائزة "جولدن جلوب" والذي رُشح للأوسكار، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقد أُعلنت الوفاة في مستشفى بولاية فلوريدا، إثر إصابته بنوبة قلبية وكانت عائلته إلى جواره.

تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن نجم هوليود:

- خضع النجم الكبير، الذي كان يتميز بشاربه الكبير، إلى جراحة في شرايين القلب في عام 2010.

- حقق شهرة كبيرة عام 1972 عن دوره في فيلم "دليفرانس Deliverance"، والذي رُشح فيه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

- أصبح أسطورة في هوليوود بعد أدواره الناجحة في أفلام "سموكي بانديت، كانونبول ران، وبوغي نايتس".

- يعد فيلم "دليفرانس"، إنتاج 1972، من العلامات المميزة في مسيرته، إذ رُشح لثلاث جوائز أوسكار، وأصبح رينولدز رمزا للجنس في هوليوود.

- في العام نفسه أيضا، خرج الممثل الراحل عن تقاليد هوليوود ووافق على الظهور عاريا تماما تقريبا في مجلة "كوزموبوليتان"، لكنه اعترف بعد ذلك بالخطأ ووصف ما حدث بأنها "فكرة في غاية الغباء".

- بلغت مسيرته المهنية ذروتها عام 1977 عندما لعب دور سائق شاحنة يدعى "بو درافيل" في فيلم كوميديا الحركة "سموكي وبانديت"، وحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر الأمريكية في هذا العام، ولم يتفوق عليها سوى فيلم حرب النجوم.

- من أفلامه الأخرى "ذا لونغست يارد"، إنتاج عام 1974، إذ لعب فيه دور مدرب كرة قدم أمريكية يدرب نزلاء السجن ليلعب مباراة ضد حراسه، وأُعيد إنتاج الفيلم عام 2005، لكن رينولدز لعب دور مأمور السجن وليس المدرب.

- لعب دور البطولة في فيلم "بيست ليتل وورهاوس" في تكساس، وهو فيلم موسيقي كوميدي أنتج عام 1982.

- كان آخر أعماله فيلم "كانونبول ران" إنتاج 1981، ولعب رينولدز دور سائق سيارة خارج عن القانون.

- واجه عدة مشاكل في مسيرته المهنية في فترة الثمانينات، وخسر الكثير من أمواله بسبب الاستثمارات الفاشلة في المطاعم وفريق كرة القدم في فلوريدا.

- بعد فترة انقطاع طويلة عاد رينولدز عام 1997، ليلعب دور مخرج فيلم إباحي في "بوغي نايتس"، والذي رُشح عنه لجائزة أوسكار.

فاز رينولدز بمنحة للعب كرة القدم الأمريكية في جامعة ولاية فلوريدا إلى أن انتهت بإصابة في الركبة، ما دفعه للاتجاه إلى التمثيل المحلي في مسرحيات بالولاية قبل الانتقال إلى السينما والتليفزيون.

- معروف عن رينولدز أنه رفض أدوارا شهيرة منها بطولة فيلم جيمس بوند وهان سولو.

- رفض دور إدوارد لويس، في فيلم "بريتي وومان"، الذي لعبه الممثل "ريتشارد غير" في تسعينيات القرن الماضي، وحقق الفيلم شهرة كبيرة.

- قام بكتابة سيرتين ذاتيتين له الأولى "حياتي" ونُشرت عام 1994، وكذلك "لكن ما يكفي عني" التي نُشرت في عام 2015.

- تزوج النجم الأمريكي الراحل مرتين، الأولى من الممثلة البريطانية "جودي كارني" في عام 1963، لكنهما انفصلا بعد عامين وسط اتهامات متبادلة بسبب نفقاتها الزائدة وكذلك اهتمامه الكبير بخيوله.

- تزوج رينولدز بعد ذلك من الممثلة الأمريكية لوني أندرسون، عام 1988، ولكن القصة انتهت أيضا بمرارة عام 1993، وكانا قد تبنيا ابنا يدعى كوينتون.

- أقام علاقة متقطعة مع النجمة سالي فيلدز، ووصفها فيما بعد بأنها كانت "حب حياته".

- في عام 1996، رفع رينولدز دعوى لإشهار إفلاسه بسبب الديون التي بلغت 11 مليون دولار تقريبا.

- في عام 2014، اضطر إلى بيع العديد من تذكاراته الثمينة، بما في ذلك جائزة "جولدن جلوب" التي فاز بها عن فيلم "بوغي نايتس".

-حتى وفاته كان يصور فيلم "كوينتين تارانتينو" عن تشارلز مانسون بعنوان "ذات مرة في هوليوود"، وكان من المقرر صدور هذا الفيلم عام 2019.