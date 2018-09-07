زلزال قوته 6.3 ريختر يضرب وسط الإكوادور

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.3 ريختر، هز المناطق الواقعة بوسط الإكوادور في ساعة متأخرة، الليلة الماضية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترا، جنوبي مدينة أمباتو وعلى عمق 112 كيلومترا، حسبما ذكرت "رويترز".