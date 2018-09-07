بالفيديو| "كهرباء شمال الدلتا" تنظم مسابقة لترشيد الاستهلاك

قالت المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا، إنها أقامت مسابقة لترشيد استهلاك الطاقة للمرة الثالثة على التوالي.

وأضافت الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المواطنين اتهموا الشركة بالتحايل، وزعموا أن المكرمين في مسابقة ترشيد الاستهلاك، أقارب لإدارة الشركة.

وأوضحت الشافعي أن المسابقة تقام كل 6 شهور بصفة نصف سنوية، ويتم مقارنة الاستهلاك فيها خلال الـ6 شهور بمثلها، خلال السنة الماضية، مؤكدة أن عدد المشتركين في المسابقة وصل لـ800 مشترك و200 محل تجاري.