بالفيديو| مرشح اليمين المتطرف بالبرازيل يتعرض لطعن بسكين بين أنصاره

خضع النائب اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، المرشح الأوفر حظا للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، التي ستجرى الشهر المقبل، لجراحة عاجلة، أمس، بعد تعرّضه للطعن في بطنه أثناء حملته الانتخابية من قبل ناشط يساري سابق.

وقال مستشفى سانتا كازا في مدينة جويز دي فورا، إن بولسونارو 63 عاما، "مصاب بجرح في البطن نجم عن أداة حادة". وفي مؤتمر صحفي بعد العملية الجراحية، أوضح الأطباء أن النائب "مصاب بثلاثة جروح خطيرة في الأمعاء".

وقال الأطباء في المستشفى في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة في ولاية ميناس جيرايس، حيث كان كان مؤيدون ينظمون أمسية، إن نقل بولسونارو غير مطروح "حاليا".

وكان فلافيو بولسونارو نجل المرشح، أكد على "تويتر"، أنّ والده تعرّض للطعن. وتحدث أولا عن "جروح سطحية"، لكنه كتب على حسابه في وقت لاحق "لسوء الحظ، الأمر أكثر خطورة مما اعتقدنا".

من جهته، أكد متحدث باسم الشرطة العسكرية في ولاية ميناس جيرايس حيث تقع بلدة جويز دي فورا، لوكالة فرانس برس، أنّ المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما، اعتُقل على الفور. وأشار إلى أنه كان "يحمل سكينًا ملفوفًا بقطعة قماش".

وأفاد تقرير أولي للشرطة العسكرية أن الرجل الذي طعن المرشح شن هجومه "لأسباب شخصية" و"بأمر من الله". وذكرت الشرطة العسكرية في تقريرها "قال لنا إن الاعتداء دوافعه أسباب شخصية لم نتمكن من فهمها" لأنه "قال أيضا في بعض اللحظات أنه عمل بأمر من الله".

وحسب تسلسل وقائع الحادثة التي جرت، غادر المهاجم أديليو فيسبو دي أوليفييرا (40 عاما) "منزله وهو يحمل سكينا" لينضم إلى مسيرة مؤيدي بولسونارو. وأظهرت لقطات تلفزيونية بولسونارو محمولا على أكتاف مناصريه قبل تلقّيه ضربة عنيفة تحت الصدر وإجلائه من المكان.

وفي تصريحات لقناة "تي في غلوبو"، وقال بيدرو أوجستا ليما بوسا محامي المهاجم، إن موكله أكد له أن "دوافعه دينية من نوع سياسي ولأسباب نابعة عن أحكام مسبقة يعبر عنها بولسونارو عندما يتحدث عن العرق والدين والنساء".

وكان بولسونارو الذي يقوم بحملته الانتخابية، يُحيّي الحشد في شارع مزدحم في جويز دي فورا، على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من ريو دي جانيرو، عندما تعرّض للاعتداء، في حدث نادر خلال حملة رئاسية في البرازيل.