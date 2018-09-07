بعد توقف 7 أشهر.. انفراجة في أزمة الصيد بخليج السويس

شهدت أزمة توقف الصيد في خليج السويس انفراجة لاقتراب عودة الصيد مرة أخرى، خلال الأسبوع المقبل بعد توقف الصيد لمدة 7 أشهر كاملة، لتسود حالة من الارتياح بين أكثر من 3 آلاف صياد.

وأكد المسؤولون عن جمعيات الصيد في السويس، استعدادا مراكب الصيد للتحرك الأسبوع المقبل فور تسلم إدارة ميناء الأتكة للصيد تفاصيل قرار الموافقة لمراكب الصيد الكبيرة والصغيرة.

وقال أحمد عيد المتحدث الإعلامي لجمعية أصحاب مراكب الصيد، إنهم أبلغوا بأن حركة الصيد ستعود كما كانت إلى خليج السويس الأسبوع المقبل بعد توقف 7 أشهر كاملة، مؤكدًا أن العديد من الجهات المعنية من بينها الأمنية تعاونت مع قيادات جمعيات الصيد من أجل عودة الصيد مرة أخرى.

وأضاف عيد لـ"الوطن"، أن تفاصيل قرار عودة الصيد ستتسلمه إدارة ميناء الأتكة من هيئة الثروة السمكية والجهات الأمنية خلال 48 ساعة، ثم تنطلق مراكب الصيد للعمل بخليج السويس.

وأكد علي غريب، صياد، أن فترة توقف الصيد الطويله جعلت عددا كبيرا من الصيادين يعيشون أياما صعبة؛ للضرر الذي وقع عليهم؛ لأنهم يعملون بالأجر.