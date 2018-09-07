شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلتي الخطوط السعودية 308، 382 المتجهتين إلى جدة تأخرتا عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل لمدة تزيد عن الساعة، بسبب ظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة خطوط طيران الاتحاد 650 المتجهة لأبوظبي تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة ساعة ونصف بسبب أعمال الصيانة، وأن رحلة خطوط طيران النيل 115 المتجهة إلى القصيم تأخرت ساعة، كما تأخرت رحلة خطوط الطيران نسما 120 المتجهة إلى تبوك تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة ساعتين بسبب ظروف التشغيل.