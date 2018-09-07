"العاملين بالبترول": فرص عمل بحقل ظهر بعد زيادة إنتاجه

قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن زيادة إنتاج حقل ظهر لـ2 مليار قدم مكعب يوميًا بمثابة إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم، وفخر حقيقي لقطاع البترول بشركاتها بتروجت، إنبي، والخدمات البحرية، بما يساهم في توفير فرص عمل، وإتاحة مناخ جيد للعمالة المتواجدة هناك.

وأكد جبران، أن التعاون المثمر بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية وتضافر الجهود كانت وراء زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.

وتابع: ما يشهده حقل ظهر يؤكد مصداقية قطاع البترول في الوفاء بالعهد، وإنجاز المهام قبل موعدها المحدد، موجهًا التحية لجميع العاملين بقطاع البترول لما يبذلونه من جهد.