"الإسكان": رفع 33 عداد كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكني

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن رفع 33 عداد كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكني، بحي جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، بجانب تنظيم حملة لمصادرة "تروسيكلات" وعربات "كارو النبيشة" بالتجمع، بالإضافة إلى تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس.

وأكد المهندس عادل النجار، مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذًا للقانون، وحفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة، ومنعًا لظهور أي عشوائيات بها.​

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، نائب رئيس الجهاز، أنه جرى طرح أعمال رفع المخلفات لكمية 500 ألف متر مكعب بالتجمع الخامس، بقيمه 7 ملايين جنيه، وجارٍ البدء برفع المخلفات بالمستثمرين الجنوبية، في إطار جهود جهاز المدينة، للحفاظ على نظافة المدينة، ومقاومة ظاهرة "الرتش" والمخلفات.