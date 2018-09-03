علق المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على حادث تصادم بين ترام وعدد من السيارات بميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة، موضحًا أن سبب الحادث جاء لعدم قدرة السائق على إيقاف الترام، ما أدى إلى خروجه في الحديقة المتواجدة بنهاية الخط.

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المشكلة في الفرامل، هذا الترام قديم جدا وأثري يرجع لعام 1900، وتتم فيه الصيانة بشكل دوري".

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن النيابة ستحقق في الحادث وستبين سبب الحادث ونتيجته.

وأصيب 4 أشخاص بسبب خروج عربة مترو مصر الجديدة، عن مسارها واصطدامها بـ5 سيارات بميدان سفير، ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير الحركة، ونُقل المصابون إلى المستشفى.