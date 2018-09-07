أعلن اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، أنه أصدر كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري المديريات لتفويضهم في منح الإعارات والإجازات الخاصة للأسباب التي يبديها الموظف.

أوضح المحافظ، في الكتاب الدوري، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1459 لسنة 2018 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة ووجوب موافقة السلطة المختصة عليها بدون أجر أو تجديدها، خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ما لم يكن الموظف محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الضوابط التي يتم وفقا لها إطلاق ومنح وتمديد مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تطلق طبقا للضوابط الورادة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه، ونصت المادة الثانية على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وكان اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا السابق، أصدر قرارا رقم 79 لسنة 2018، بضرورة منح الإجازات أو تجديدها في ضوء حاجة العمل الفعلية وفقا للتخصص الوظيفي لطالب الإجازة ويتم عرض مبررات الموافقة أو عدم الموافقة على السلطة المختصة باستثناء الحالات الوجوبية.