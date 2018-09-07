نجحت عناصر من القوات المسلحة ومديرية أمن بورسعيد وشرطة تأمين محور القناة وأمن المواني وأجهزة محافظة بورسعيد، فجر اليوم، في التصدي لمحاولة للتهريب عبر المدقات بغرب بورسعيد اشتركت فيها العديد من سيارات النقل الكبيرة والمتوسطة تابعة للمهربين وعشرات من العناصر البشرية.

وأدار محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، غرفة عمليات على مدى أكثر من ساعتين بالتنسيق مع قيادة الجيش الثاني الميداني، واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، وقيادة تأمين محور شرطة القناة وأمن الموانئ، جرى خلالها الدفع بقوات الحماية والتأمين من القوات المسلحة والشرطة وأجهزة المحافظة حيث طاردت مجموعات المهربين وجرى التحفظ على 4 سيارات نقل كبيرة والقبض على 6 من المهربين بينما فرت باقي العناصر البشرية بعد أن ألقت بالمهربات للنجاة بنفسها وتجاوزت كمية المهربات التي جرى مصادرتها 4 أطنان من الملابس والأجهزة.

كما توصلت التحريات، إلى 2 من كبار المهربين وأنهم وراء تدبير هذه المحاولة وجاري عمليات البحث والمتابعة للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر لجميع القيادات والعناصر التي نجحت في إحباط هذه المحاولة، مؤكدا أنه سيتم تأمين جميع المداخل والمخارج بالمحافظة سواء بالمنافذ الجمركية أو خارجها وكما نجحت المحافظة في إعادة الانضباط إلى المنافذ الجمركية وأن الفترة القادمة سيتم التركيز على متابعة ما يطلق طرق المدقات للتهريب للقضاء عليها تماما.