"مياه البحر الأحمر" تشارك بمهرجان "الرياضة أسلوب حياة"

شاركت شركة مياه البحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، في مهرجان المشي "الرياضة أسلوب حياة" والذي جرى تنفيذه اليوم الجمعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

عقدت ندوة للمشاركين بالمهرجان وتوزيع المطبوعات التي تحمل رسائل التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك.

وأشار المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إلى أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في توعية المواطنين حيث تنفذ الشركة أنشطة للتوعية بالأندية ومراكز الشباب بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمشاركة الشباب كما جرى توجيه المشاركين للعمل يدا بيد مع الشركة في نقل رسائل التوعية وحث المواطنين على عدم إهدار المياه وترشيد استهلاكها.

وكانت الشركة قد نفذت دوري رياضي بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "النقطة بتفرق" ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف صديق، أنه جرى تعريف المشاركين بالخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة تطهير الخزانات والخط الساخن 125 والذي يعمل طوال 24 ساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها على الفور.