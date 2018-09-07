أعلنت كلية "اللاهوت أكسبلورنيشنز" بالشراكة مع المجمع العام لكنائس المثال المسيحي، التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية "اللاهوت" الحاصلين علي درجة بكالوريوس "اللاهوت".

وأوضحت الكلية، أن عدد طلاب الدفعة يبلغ 104 خريجا، ومنحت درجة الدكتوراة في العلوم "اللاهوتية" لـ3 من الدارسين هم: الدكتور القس صفا وليم، والدكتور القس مودي جرجس، والدكتور القس رأفت مكرم.

قال رضا عزت المتحدث الإعلامي بأسم الكلية، إن حفل التخرج أقيم بحضور الدكتور نادر ميشيل، المدير الأقليمي للكلية بمصر والشرق الأوسط وأوربا، والدكتور القس عاطف سيدهم رئيس المجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر، وعدد من قيادات المذاهب الإنجيلية بمصر.