قالت المهندسة إيمان حامد، مدير مركز المعلومات بمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية ستطرح شتلات خضراوات للمزارعين، بهدف تنمية الثروة الزراعية وتشجيع المزارعين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأصناف التي يجرى شراؤها من خارج المحافظة، بهدف خفض الأسعار.

وأضافت، أن إدارة البساتين تحت إشراف المهندس سامح غبريال، ستطرح يوم الإثنين المقبل، شتلات طماطم وفلفل وباذنجان وكرنب وقرنبيط بسعر 20 جنيها لكل 100 شتلة، لافتة إلى أن هذه الأصناف خالية من الأمراض، ويجرى زراعتها بالأساليب الفنية الحديثة تمهيدًا لطرحها للبيع أمام المواطنين.

وأوضحت مدير مركز المعلومات، أن المديرية تقدم كافة الدعم الكامل للمزارعين بعد عملية البيع.