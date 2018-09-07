يترقب مستشفى العريش العام، وصول الفريق الطبي الخاص، بالبروتوكول التعاون بين المستشفى والجامعات لتوفير قافلة طبية أسبوعية خدمة لأبناء شمال سيناء، صباح غدا السبت.

قال إسلام الكيكي، مدير العلاقات العامة بمستشفى العريش، إن أطباء البروتوكول يتواجدون بالمستشفى السبت من كل أسبوع، ويستمرون في عملية علاج المرضى حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمستشفى العريش، أن فريق البروتوكول مكون من 4 جامعات وهي: "القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق"، ويجرى الكشف مجانا في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى العريش العام.