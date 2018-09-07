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تعرف على فضل الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية واستقبال العام الجديد

تعرف على فضل الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية واستقبال العام الجديد

نشوب حريق بـ3 منازل بعد انفجار إسطوانة غاز في منزل بأسيوط

نشوب حريق بـ3 منازل بعد انفجار إسطوانة غاز في منزل بأسيوط

"السكة الحديد": سقوط 3 عربات بضائع بمدخل حوش ورش الفرز

"السكة الحديد": سقوط 3 عربات بضائع بمدخل حوش ورش الفرز

فؤاد: نرحب بتعليق "قومي المرأة" و"الهلالي" على قانون الوفد

فؤاد: نرحب بتعليق "قومي المرأة" و"الهلالي" على قانون الوفد

بالفيديو| باسكال مشعلاني تروج لأعمالها في حمام سباحة

بالفيديو| باسكال مشعلاني تروج لأعمالها في حمام سباحة

دولة عربية تتصدر تصنيف "الشعوب الكسلانة".. ومصر ليست في القائمة

دولة عربية تتصدر تصنيف "الشعوب الكسلانة".. ومصر ليست في القائمة

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هجرها أبنائها بعد وفاة زوجها.. "سعاد مسنة على الرصيف بتتونس بالناس"

"يسخرون منك فتنجح".. محمد كريم من "ذا فويس" للعالمية

"يسخرون منك فتنجح".. محمد كريم من "ذا فويس" للعالمية

حظك اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018.. "اعرف برجك بيقول إيه النهاردة؟"

حظك اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018.. "اعرف برجك بيقول إيه النهاردة؟"

«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون

«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون

«جورج» يعيد إحياء التراث بدراسة اللغة القبطية: اتعلمتها فى سنتين

«جورج» يعيد إحياء التراث بدراسة اللغة القبطية: اتعلمتها فى سنتين

زى موحد لطلبة كليات «التربية الرياضية» منعاً للتفاوت الطبقى

زى موحد لطلبة كليات «التربية الرياضية» منعاً للتفاوت الطبقى

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