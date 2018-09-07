أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى للمكتب بشأنها، وبلغت 8270 دينارَا أردنيًا، أي ما يوازي 207 آلاف و675 جنيهًا مصريًا.

وكان "سعفان" قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة "رجب .ن. ز" ضد الكفيل "عبدالحي. م. م. ز" وحصوله علي مرتب التأخر 18 شهرا بقيمة 3320 دينارًا أي ما يعادل 83 ألف جنيه مصري، وبراءة ذمته واستلامه جواز سفره.

كما تم حل شكوي "أسامة .ع." مع كفيله "صدام.أ. وحصل علي مستحقاته البالغة 550 دينارًا، بما يتعادل 13 ألفًا و750 جنيها مصريًا، وتسليمه جواز سفره، وشكوي "محمد .ع. أ" مع كفيله "فارس.أ" وتسليمه مستحقاته البالغة 500 دينار أي ما يعادل 12 ألف و500 جنيه مصري.

وحصل العامل "يونس. ع. ي" علي مستحقاته لدي شركة مطاعم وبلغت 285 دينارا بما يعادل 7 ألاف و125 جنيها مصريا فضلا عن براءة ذمة، كما تم حل شكوي العامل "محمد .س.أ." مع صاحب العمل وإنهاء التعاقد مع معه وتعويضه بباقي العقد.

وتم حل شكوي من العامل "هيثم .ع. م. ع" ضد كفيله واستلمه 1000 دينار مستحقاته أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري، وشكوي "فوزي. ع .ع" ضد كفيله الذي حجز جواز وراتب 300 دينار وحصل عليها ، بما يعادل 7500 جنيه مصري، فضلا على حصوله على جواز السفر.

وحل شكوي من كل من "محمود. أ" و"السيد .خ" ضد مؤسسة" أ.ذ" وحصولهما علي مبلغ 315 دينارا أي ما يعادل 7800 جنيه، وحصول العامل "عبد السلام .م" علي مستحقاته من شركة "عمر. أ" بعد تخفيضها وبلغت 2000 دينار بما يعادل 50 ألف جنيه مصري، كما تم صرف الضمان الاجتماعي لورثة كل من المرحومين "راضي. ي. خ. أ" و "عماد. ب .ن .ص".