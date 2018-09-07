تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، موقع إنشاء سحارة طرد القلعة في اﻹسكندرية، أسفل ترعه مياه الشرب بالدفع النفقي الهيدروليكي بتمويل من بنك التعمير الألماني، تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات غرب الدلتا، والمقرر الانتهاء من تنفيذها فب منتصف 2019.

وتتضمن أعمال الإنشاء تنفيذ 5 خطوط مواسير في غرفتين مزدوجتين وغرفة فردية بعمق أسفل الأرض 15 مترا؛ لاستيعاب تصرف 35 م3 / ث، تأتي أهمية إنشاء سحارة طرد القلعة نظرا لتعرض مدينة الإسكندرية للنوات والأمطار الغزيرة والسيول، ووجود تصرفات واردة لمصرف القلعة من محطة التنقية الشرقية بتصرف قدره 1.6 مليون م3/يوم بما يعادل 15.5م3 / ث، بالإضافة للتصرف الأساسي الذي يخدم زمام صرف زراعي قدره 14 ألف فدان بتصرف قدره 7 م3/ث، وتعتبر هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة للحد من أخطار السيول والأمطار وأحد الحلول الدائمة لحماية مدينة الإسكندرية.

زالتقى الدكتور محمد عبد العاطي، خلال زيارته العاملين بأجهزة وزارة الري في محافظتي الإسكندرية والبحيرة في حضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

واستمع إلى عدد من مطالب العاملين وطمأنهم السيد الوزير بأنه يتم اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين أحوال جميع العاملين بأجهزة الوزارة، والتي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة تطور وتحسن من أداء الوزارة.