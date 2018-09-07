قال اللواء محسن صلاح الدين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن ملف النظافة على رأس أولوياته حاليا، لرفع كفاءة الشوارع وإرضاء المواطن وعدم حدوث أي تأثير بعد انتهاء تعاقد شركة أما العرب الإيطالية خلال الشهور المقبلة في الأحياء.

وأضاف نائب المحافظ، أنه جارٍ الاستعداد والتنسيق مع هيئة النظافة لإحلال الشركات الوطنية بالأحياء فور خروج الشركة الأجنبية، وإزالة أي سلبيات خلفتها الشركة الأجنبية خلال الفترات الماضية، مؤكدا وجود حيين سينتهي تعاقدات الشركات الأجنبية عليها فى شهر نوفمبر المقبل، علاوة على وجود حيين سينتهى تعاقدهما في فبراير المقبل ثم تتوالى انتهاء التعاقدات في شهري مايو ويونيو المقبلين.