أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه يولي اهتماماً كبيراً بأعمال إزالة المخالفات في المهد، وذلك لكافة أنواع المخالفات سواء بنائية أو تعديات أو غيرها، بالإضافة إلى استكمال مشروعات التطوير الجاري العمل بها في المنطقة الغربية ومن أهمها مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

وفى سياق متصل، تمكن حي عابدين من إزالة مخالفة في المهد بعطفة الدرملي، علاوة على إزالة إعلانات مخالفة بشارعي التحرير وعبد الخالق ثروت وشارع شريف، وإزالة سياج من واجه محل بشارع الجمهورية ومصادرة المعدات من داخل المحل، كما جرى إزالة إعلانات من واجهة عقار ذو تراث معماري بشارع طلعت حرب بوسط البلد.