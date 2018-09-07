رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، بتقرير الدكتور سعد الدين الهلالي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن مشروع القانون المقدم منه، والذي أعده "الهلالي"، بناءً على تكليف من المجلس القومي للمرأة.

وقال فؤاد، في بيان له، إنه لأول مرة يكون هناك رد ممنهج على مشروع القانون المقدم من حزب الوفد من قبل المجلس القومي للمرأة، مطالبا "الهلالي" بحضور جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها حول القانون في المحافظات، أو في الحلقات النقاشية، لتبادل وجهات النظر.

وأشار فؤاد، إلى أن لجوء المجلس القومي للمرأة إلى الرد الممنهج بداية مبشرة للتحاور بشأن مشروع القانون، وأنه لطالما طالب المجلس بذلك، مؤكدًا أنه سيكون هناك رد علمي يفند ما جاء برد الدكتور الهلالي، مع شديد الاحترام و التقدير لاجتهاده المحمود.

ولفت فؤاد، أنه متفائل بما لمسه في الرد من تجاوب في نواحي متعددة مثل الاستضافة وغيرها من النقاط، مؤكدًا أن نقاط الخلاف التي ذكرها الهلالي وإن بدت و كأنها جوهرية إلا أنها مردود عليها من مصادر متعددة.

وأعرب "فؤاد" عن تفاؤله بحدوث توافق حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن النقطة الأهم هو أن الجميع بات مساندا لفكرة التغيير وحتميته والتي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة.