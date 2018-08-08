أعلن الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تأييده الكامل للاستضافة في مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية.

وقال "أبوسعده"، في بيان اليوم، إن الاستضافة تحقق المصلحة الفضلى للطفل ويجب أن تحل محل الرؤية نظرا للتأثير السلبي للرؤية على الصحة النفسية للطفل، وأكد أن الاستضافة والتعايش مع الطرف غير الحاضن هي الأنسب والأصح للطفل والتي يجب أن ترتبط إرتباطا وثيقا بالإنفاق في حالة أن الأب هو الطرف الغير حاضن.

وأشار "أبوسعده" إلى أنه ضد فكرة إدخال عقوبة السجن السالب للحرية في قضايا الأحوال الشخصية حيث أنه لا يوجد بها جريمة حقيقية تستدعي ذلك، وطالب باستبدال عقوبة السجن 6 أشهر في مادة الإستضافة بالحرمان منها مدة معينة وإذا عاد لنفس الفعل مرة أخري يحرم منها مدة أطول أو تلغي الإستضافة وتصبح رؤية فقط.