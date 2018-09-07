نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إجراء استطلاع رأي عن الخطين الأول والثاني وسعر التذكرة، موضحة أن الاستطلاع موجود على موقع المترو منذ سنوات.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان رسمي اليوم، أنه لا توجد أي تعديلات أو تحريك لسعر تذكرة مترو الأنفاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ مشروعات التطوير بالخط الأول للمترو، لتقديم كل الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو.

وأوضحت أن حركة القطارات منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، وأن جميع الرحلات تعمل بانتظام، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.