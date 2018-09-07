نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وهو يغني أغنية فيلم الديزل "هاتولع"، احتفالا بنجاح فيلمه "الديزل".

وكتب رمضان على الفيديو: "الأهم من اعتراف أو عدم اعتراف البعض بنجاح فيلم الديزل : جمهوري خارج مبسوط من الفيلم الحمد لله، وشايف بنفسي رد الفعل في الشارع وده الأهم... والمنتج والموزع والسينمات كسبانين من الفيلم (فعلاً) وليس كذباً الحمد لله.. الديزل أعلى إيراد فيلم في مسيرتي السينمائية الصغيرة وهم 12 فيلما في 6 سنوات الحمد لله".

واضاف رمضان: "ثقة في الله القادم أقوى محمد رمضان.. الأغنية كاملة كمان دقائق على قناتي على يوتيوب اللينك ع البايو.. هتولع الأغنية الدعائية الثانية لفيلم الديزل".