بعدما عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" على شاشة cbc، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة أن العمل يحمل حلقات منفصلة، وظهر في الـ5 حلقات الأولى قصة تحت عنوان "لحظة من فضلك" للفنان محمود عبد المغني، ومي سليم، وفريال يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تواصلت "الوطن" مع مؤلف العمل ليكشف عن التفاصيل الجديدة بالجزء الثاني من المسلسل، والتي تختلف عن الجزء الأول : -

1- الجزء الثاني يدور في 45 حلقة، ويتضمن 9 حكايات كل حكاية يتم تناولها في 5 حلقات.

2- كل 5 حلقات يكون هناك تتربداية مُخصص للحكاية بأسماء أبطالها ومخرج العمل.

3- يضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

4- تتنوع القصص باختلاف أبطالها، ولم تقتصر على الرومانسية فقط كما كان في الجزء الأول، ولكن نجد قصة رومانسية وقصة أخرى بها أجواء رعب وقصص بطولية يجتمعون جميعا في نهايات واقعية.

5- قرر صناع المسلسل أن المطربة يارا تقوم بالغناء مع تغيير الكلمات لتناسب طبيعة القصص المطروحة في المسلسل مع الإحتفاظ بنفس اللحن، والتي حققت نسب مشاهدة عالية وصلت إلى 22 ألف مشاهدة منذ طرحها على "اليوتيوب"، على الرغم أن الجزء الأول غناه الملحن محمد الصاوي.