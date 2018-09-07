قالت مجلة "أويل آند جاس جورنال" الأمريكية، إن مصر تظل على رأس قائمة اهتمام شركات النفط والغاز العالمية، في مجال الاستكشاف والإنتاج، وذلك بعد أن ثبت فعالية الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط، كما أن الصحراء الغربية في مصر لديها سجل حافل من الاكتشافات النفطية بتكلفة منخفضة.

وتابع تقرير المجلة المعنية بأخبار النفط والغاز أنه بينما تستمر الحكومة المصرية في تسديد متأخرات شركات النفط والغاز وزيادة كفاءة مرافق النفط والغاز التي تديرها الدولة، فإن مبدأ الاستقرار السياسي يتم ترسيخه أيضا.

ووصف التقرير اكتشاف حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط عام 2015، وهو أكبر حقل يتم اكتشافه في البحر المتوسط بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة إلى شركات النفط العالمية والحكومة المصرية على حد سواء، حيث تم التخطيط لمشروع مشترك بين شركة "إيني" الإيطالية وشركة "ثروة" للبترول المصرية لبدء عمليات التنقيب الاستكشافية في حقل نور البحري شمالي سيناء على الفور، ما يرفع الآمال بأن يكون لدى مصر اكتشاف غاز كبير آخر.

وأوضح التقرير أنه حتى لو تبين أن حقل "نور" ليس على المستوى المطلوب، فإن مصر ستظل من الوجهات المستقبلية للغاز، وهو الوضع الذي تحاول الحكومة تعزيزه باتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتلك الجهود إيجابية بشكل لا يمكن إنكاره، لكن لا تزال هناك بعض المشكلات القائمة، ومن أهمها المتأخرات المستحقة والمتأثرة في النفط والغاز والتي لا تزال لم تسدد بعد، علاوة على الشروط المالية الصارمة والتأخير في المشروعات بسبب بطء عملية صنع القرار من جانب بعض المديرين المسئولين.