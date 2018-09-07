قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إنّها لا تشجع لاجئي جنوب السودان الذين فروا إلى دول الجوار على العودة إلى البلاد في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد غير مواتية لعودة أكثر من مليوني لاجئ".

وقال الممثل القُطري لمفوضية اللاجئين في جوبا، جون سيفوينت، في تصريحات للصحفيين، أمس الخميس، "نحن كمنظمة لا نشجع العودة الطوعية للاجئين لأن الوضع لم يستقر بعد"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأشار إلى أنهم ما زالوا يجرون مشاورات مع وحدة حماية اللاجئين بالمفوضية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تحدد التوقيت المناسب للعودة، وبحسب آخر إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن هنالك نحو 1.9 مليون مواطن من جنوب السودان يعيشون كنازحين داخل البلاد، وأكثر من مليوني مواطن يوجدون داخل معسكرات اللاجئين في دول الجوار منذ بداية الصراع عام 2013.

وظلت السلطات الحكومية تكرر دعوتها للمواطنين، الذين فروا من البلاد، إلى ضرورة العودة للمساهمة في دعم عملية السلام والاستقرار، والأسبوع قبل الماضي، وقعت بالأحرف الأولى، الأطراف المتصارعة في جنوب السودان على الاتفاق النهائي للسلام، وجاء ذلك أثر مفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم بوساطة "إيقاد"، وحضور الرئيسين، السوداني، عمر البشير، والأوغندي، يوري موسفيني.