قال وزير النفط فى جنوب السودان، أمس الأربعاء، إن بلاده تتوقع الوصول لذروة إنتاج النفط عند 350 ألف برميل يوميا بحلول منتصف عام 2019، مع تسارع الإنتاج فى حقول كانت متوقفة عن العمل بسبب أعمال عنف>

وقال إزيكيل لول جاتكوث لرويترز فى مؤتمر للنفط والكهرباء فى كيب تاون “نتوقع الوصول لمستوى الثبات (عند الذروة) مجددا بحلول منتصف العام المقبل”.

واستأنف جنوب السودان الأسبوع الماضى ضخ 20 ألف برميل يوميا من الخام من حقل توما ثاوث النفطى، حيث كان الإنتاج معلقا منذ عام 2013،وفقا لما ذكره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وقال مسؤولون خلال زيارة ميدانية: إن من المتوقع أن يصل الإنتاج فى خمسة حقول نفطية كانت معطلة إلى 80 ألف برميل يوميا بعد اكتمال أعمال الصيانة بحلول نهاية العام>

وذكر جاتكوث أن الحكومة التى أوقفت التفاوض مع توتال الفرنسية حول تطوير منطقتى الامتياز بي1 وبي2، من المتوقع أن تختار شريكا جديدا بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول.

وأضاف “شركات كثيرة تتواصل معنا، وسأتخذ قرارا قبل نهاية هذا العام”.