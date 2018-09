الدول تواصل ترشيح أفلامها لـ"أوسكار".. تعرف على أبرز الأعمال

بدأت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، تلقى الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، شهد العام الماضي تحقيق رقم قياسي للأفلام المرشحة للجائزة والتى وصلت إلى 92 فيلما، والتي تم تقليصها إلى قائمة مختصرة من تسعة، ثم إلى خمس مرشحين.

تستمر الدول في ترشيح أعمالها حتى موعد غلق استقبال الأفلام في 1 أكتوبر المقبل، وفيما يلي أبرز الأفلام التي رشحتها دولها للمشاركة في المسابقة:

- السويد:

وقع اختيار المعهد السويدي السينمائي على فيلم "Border" أو "Gräns" للمخرج الدنماركي الإيراني علي عباسي، لتمثيلها بمسابقة الأوسكار، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم من قسم "نظرة ما" بالدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، وحصد جوائز في مجموعة من المهرجانات حول العالم منها ميونخ السينمائي، مهرجان الفيلم النرويجي الدولي بالإضافة إلى مهرجان لوس أنجلوس السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول شرطية جمركية تملك قدرة غريبة على ضبط المسافرين الحاملين لسلع ممنوعة مهما كان ذكاؤهم أو تحيلهم، لاتكمن قدرتها في امتلاكها لأصول علم النفس أو لتقنيات البحث البوليسي، ولكن في حاسة الشم.

- ألمانيا:

رشحت ألمانيا فيلم "Never Look Away" لتمثيلها في النسخة الـ 91 من الأوسكار، وهو فيلم من إخراج فلوريان هينكل فون دونيرسمارك الذي شارك في الدورة الماضية من مهرجان فينيسيا االسينمائي، لتكون المرة الثانية التي يترشح فيها فيلم لنفس المخرج بعد "The Lives of Others" في 2006، الفيلم مستوحى من حياة الفنان التشكيلي حياة جيرهارد ريختر، القصة تتبع طالب الفن كورت بارنت في ألمانيا الشرقية بعد الحرب، يقع في حب زميله الطالب إيلي سيباند ، لكن والدها البروفيسور كارل سيباند ، يعارض علاقتهما. تنشأ التعقيدات عندما يصبح دور كارل في برنامج تعديل الجينات والخصائص الوراثية التابع للحزب النازي.

- اليابان:

رشحت الفيلم الحاصل على السعفة الذهبية بالدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، "Shoplifters" للمخرج اليابانى هاروكازو كويردا، فى المسابقة الرسمية، فى 121 دقيقة يلقى المخرج الضوء على حياة عائلة تعيش على السرقات الصغيرة، وبعد واحدة من سرقاتهم، وجد أوسامو وابنه فتاة صغيرة فى البرد القارس، فى البداية تردد فى إيوائها، لكن زوجة "أوسامو" وافقت على الاعتناء بها، رغم أن العائلة فقيرة، وبالكاد تكسب ما يكفى من المال من أجل البقاء من خلال الجرائم الصغيرة، كان يبدو أنهم يعيشون بسعادة معاً، لكن حادثاً غير متوقع يكشف عن أسرار خفية، تجعلهم يختبرون الروابط التى توحّدهم.

- أوكرانيا:

تم ترشيح فيلم "Donbass" للمخرج سيرجي لوزنيتسا، وهو الفيلم الفائز بجائزة أحسن مخرج في مسابقة نظرة ما بالدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي،وتدور أحداث الفيلم حول الصراع في منتصف عام 2010 بين القوميين الأوكرانيين وجمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا.

- أستراليا:

رشحت الفيلم الوثائقي "The Waldheim Waltz" إخراج النمساوية الشهيرة روث بيكرمان، وحصل على جائزة أحسن فيلم تسجيلي في الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، ويتطرق الفيلم إلى السيرة الذاتية لكيرت جوزيف فالدهايم ، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والجدل حول مشاركته ودوره في النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

- بلجيكا:

رشحت فيلم "Girl" للمخرج لوكاس دونت وهو الفيلم الحاصل على جائزة الكاميرا الذهبية كأفضل عمل أول كما حصل بطل الفيلم فيكتور بولستر على جائزة أفضل ممثل في قسن "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول لارا فتاة تبلغ من العمر 15 سنة ، ولدت في جسد صبي، وتحلم بأن تصبح راقصة باليه.

- فلسطين:

أعلنت فلسطين بشكل رسمي ترشيح فيلم "اصطياد أشباح" للمخرج رائد أنضوني، لتمثيلها في مسابقة "أوسكار" عن فئة أفضل فيلم أجنبي، تدور أحداث الفيلم الذي تجمع فكرته بين الروائي والتسجيلي، حول مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين الأحداث التي تعرضوا لها ومحاولة إعادة بناء مركز تحقيق سجن "المسكوبية" مجسدين تجاربهم الشخصية فيه، شارك الفيلم في مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية وحصد ما يقرب من 14 جائزة منهم: أفضل فيلم وثائقي من الدورة الـ67 من مهرجان برلين السينمائي.

- أسبانيا: رشحت فيلم "Champions" تأليف وإخراج خافيير فيشر، هو فيلم كوميدي درامي عن مدرب كرة سلة يُحكم عليه بخدمة المجتمع مع فريق من اللاعبين ذوي الإعاقة العقلية، تم تصوير الفيلم مع ممثلين غير محترفين ، بما في ذلك العديد من ذوي الإعاقات، وشارك الفيلم في مهرجان سياتل السينمائي الدولي.

- المملكة المتحدة:

رشحت فيلم "I Am Not A Witch" للمخرج رونغانو نيوني، وعرض في نصف شهر المخرجين الموازي لفعاليات الدورة الـ 71 لمهرجان كن السينمائي، وتدور أحداث الفيلم بعد حادث مبتذل في قريتها المحلية ، تتهم الفتاة شولا البالغة من العمر 8 سنوات بالسحر. بعد محاكمة قصيرة تم إدانتها ، وتم احتجازها في حجز الدولة ونفيها في معسكر للساحر في وسط الصحراء.

- رومانيا:

رشحت "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarian" للمخرج رادو جود، هو الفيلم الفائز بالكريستالة الذهبية، الجائزة الكبرى لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، ويعيد الفيلم تقديم لمذبحة أوديسا خلال الحرب العالمية الثانية ، عندما قام الجيش الروماني بإعدام الآلاف من اليهود.

- تركيا:

رشحت "The Wild Pear Tree" للمخرج نورى بيلجى جيلان، الذي شارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 71 من مهرجان السينمائي، وتدور أحداثه حول "سنان" العاشق للأدب، وكان يريد دائماً أن يكون كاتباً، ومع عودته إلى مسقط رأسه فى قريته يحاول جمع المال الذى يحتاجه لنشر كتابه، لكن ديون والده تقترب منه.