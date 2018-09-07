كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي لتشريح جثث المتوفيين الـ5 في "مذبحة بنها"، أن سبب وفاة الضحايا الـ5، الاشتباه في تسممهم جميعا عقب تناولة وجبة طعام.

كما أكد "التقرير" عدم وجود أي طعنات في جسد أي من الضحايا أو وجود إصابات ظاهرية أو كسور، ولم يجرى العثور على أي آثار عنف على ملابسهم.

وأوضح "التقرير" جرى سحب عينات من أمعاء ومعدة وكبد وكلى الضحايا، كلا على حدى، لتحليها والتأكد من أسباب الوفاة النهائية، ونوعية الطعام الذي تناولوه والمادة السامة المستخدمة في الوفاة.

ومن المقرر أن تستمع نيابة مركز بنها كلا من: خال زوجة والد الضحايا وزوجته ونجلة خالة لسماع أقوالهم.

وأكدت الزوجة في تحقيقات النيابة، أنها توجهت إلى منزل خالها، يوم الخميس قبل الماضي، بعد أن قام زوجها والد الضحايا بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من النقيب أحمد ربيع، معاون أول مباحث مركز بنها، بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات.

وانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث لمحل الواقعة، وعثر على 5 جثث مكونة من كلا من "محمد. أ"، 38 سنة، عامل في محل فول وطعمية، وأبنائه الأربعة، يوسف، 15 سنة، بالصف الأول الثانوي، وعمرو، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، وسماح، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي وسما، رضيعة عمرها عامين، وجميعهم في حالة تعفن وجرى نقل الجثث للمشرحة.

حرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثامين وانتداب المعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.