التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بأصحاب المحال التجارية، بالميدان الإبراهيمي بدسوق، اليوم، وذلك لمناقشة إخلاء المحال القديمة ونقلهم إلى المحال البديلة المخصصة لحين الانتهاء من أعمال تطوير الميدان الإبراهيمي، وذلك بحضور اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب محمد الشهاوى، عضو مجلس النواب.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيجرى تطوير الميدان الإبراهيمي وإعادة إنشاء 67 محلًا تجاريًا بالميدان على مساحة 3800م2، ونقل أصحاب المحال القديمة إلى المحال البديلة المؤقتة لحين الانتهاء من التنفيذ وعودتهم مرة أخرى إلى محالهم بعد إعادة إنشائها بنفس المساحات، بنفس القيمة الإيجارية دون الإخلال بحقوقهم، وحق الدولة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك من خلال دراسة كاملة عن تطوير الميدان الإبراهيمي، واستثمار الأماكن الغير مستغلة، والقضاء على العشوائية، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والسياحية والمكانة الدينية للمسجد الإبراهيمي .

وأضاف أنه سيجرى وضع دراسة كاملة عن تطوير الميدان الإبراهيمي، بما يحقق صالح أصحاب هذه المحال التجارية وحق الدولة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك لرفع كفاءة الميدان الإبراهيمي، ورفع أي إشغالات، وتنسيقه وتجميله وزيادة المساحات الخضراء به، ومراجعة كافة المرافق والخدمات بالميدان، من خلال وضع خطة شاملة لتطوير الميدان الإبراهيمي، لتنشيط السياحة الدينية، بعيداً عن العشوائية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

وتابع المحافظ، أن الميدان الإبراهيمي من أول ميادين المحافظة وأقدمها ويوجد به عدد من المحلات القديمة والتي لا تتناسب مع الشكل الجمالي والإسلامي للمسجد الإبراهيمي، لافتاً أن سيتم دراسة تطوير هذه المحلات بما يتناسب معماريا وحضاريا واقتصاديا وتاريخياً مع مكانة مسجد الإبراهيمي، ووضع الضمانات اللازمة لأصحاب المحال التجارية دون الإخلال بحق الدولة وسياق القانون.

كما التقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين، واستمع إلى طلباتهم، وأمر على الفور بحلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مكلفاً بالمتابعة مع هؤلاء المواطنين حتى إزالة أسباب هذه الشكاوى.