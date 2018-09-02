ترأس اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب-رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، حملة لإزالة الاشغالات بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد بركات، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وبحضور العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة دسوق، المقدم تامر الجيزواى، رئيس شرطة المرافق بدسوق، والسيد شنقار، وأحمد عيسى، نائبا رئيس المركز والمدينة، ووليد فاروق رئيس حى جنوب، وأشرف داوود، رئيس حى شمال، ورؤوساء القرى، وإبراهيم فتح الله، رئيس قسم الاشغالات.

استهدفت الحملة اشغالات الباعة الجائلين، والمحلات المخالفة بعددٍ من المناطق، والشوارع الرئيسية بدسوق، متخذين الاجراءات القانونية ضدهم، وشملت الحملة الشوارع التالية: سعد الجلاء، عبده زعلوك، والسينما، وعبد العزيز، ونقابة التطبيقين، والدلتا، والشركات حتى موقف الأرياف، وأسفرت عن إزالة الاشغالات.

وقال رئيس مدينة دسوق، إن الحملة مستمرة لإعادة الانضباط للشارع الدسوقى، وستكون تباعًا بجميع شوارع المدينة، وفى أوقات مختلفة.