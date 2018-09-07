قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، إن إنشاء أول فرقاطة مصرية يبين أن مصر استطاعت أن تصنع معداتها العسكرية بنفسها؛ بالتنسيق مع الجانب الفرنسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن القوات المسلحة تعاقدت مع الجانب الفرسي لتصنيع 4 فرقاطات، واحدة منهم تم صناعتها في فرنسا و3 سيصنعوا في مصر وأولهم الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" وهي أول فرقاطة تخرج من الترسانة البحرية بالإسكندرية.

وأوضح أن معنى كلمة شبحية، أنها يصعب اكتشافها، ولها مدى إبحار يستمر 12 يومًا، ومنظومات الدفاع الجوي التي يمكنها التعامل مع 40 هدفا في وقت واحد.

وأشار إلى أن القوات البحرية المصرية لها خبرات قتالية في الحروب التقليدية والحرب ضد الإرهاب، وترتيبها رقم 6 على مستوى العالم وأكبر 5 مرات من القوات البحرية الإسرائيلية، والقوات البحرية تشترك في العملية "سيناء 2018"، وتقطع الدعم اللوجيستي عن الإرهابيين في البحر المتوسط.