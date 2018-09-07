بالفيديو| القوات البحرية تحتفل بتدشين أول فرقاطة مصرية الصنع

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"؛ لاحتفال القوات البحرية تحتفل بتدشين أول فرقاطة مصرية الصنع من طراز "جوويند".

حيث نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى عدد كبير من شباب الملتقى العربي، بقيادة وحدات المظلات.

بدأت الاحتفالية بزيارة الطلبة للأنشطة التدريبية اليومية لقوات المظلات، والتي تخللها فقرات للقفز الحر، لإطلاعهم على القدرات التي تمتلكها القوات الخاصة المصرية واستعدادهم الدائم لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي قد يتعرض لها الوطن.

وأدى فريق كورال الطلائع فقرات فنية شملت فقرات مسرحية وشعرية وغنائية، تعبر عن مدى الانتماء لمصر وشعبها العظيم، وضمت الطلائع عددا من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاءت الزيارة ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار.

وفي نهاية الزيارة وجه الطلبة الشكر للقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهد وعرق للحفاظ على أمن الوطن، مشيدين بما رأوه من قدرات قتالية عالية تمتلكها قوات المظلات.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق وعدد من قيادات القوات المسلحة .