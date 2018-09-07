متظاهرون عراقيون يشعلون النيران في بوابة القصور الرئاسية بالبصرة

أحرق متظاهرون عراقيون، اليوم الجمعة، بوابة القصور الرئاسية في البصرة بعد أن أضرموا النار في مبنى القنصلية الإيرانية وقطعوا الطريق المؤدي إلى قضاء أبي الخصيب.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن العشرات من المتظاهرين توجهوا باتجاه القصور الرئاسية في البصرة وأحرقوا بوابة مجمع القصور، وأشارت إلى أنه تم سماع دوي اطلاق نار داخل المباني.

وفي سياق متصل، انطلق العشرات من أبناء محافظة الديوانية باتجاه مبنى المحافظة تأييدا وتضامنا للتظاهرات التي تشهدها البصرة، وأكدوا دعمهم لمتظاهري البصرة ومطالبهم في توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل.

وانتشرت القوات الأمنية بكثافة حول مقرات الأحزاب والدوائر الحكومية وغيرها.

على جانب آخر، فرضت القوات الأمنية العراقية في قضاء الدور حظرا على التجوال للاشتباه بوجود سيارة مفخخة، وقال مصدر أمني ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن القوات الأمنية بدأت بفرض حظر تجوال في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين للاشتباه بوجود سيارة مفخخة.

وأوضح المصدر أن إجراءات أمنية مشددة فرضت على مداخل القضاء ومخارجه، مشيرا الى أن الحظر بدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى إشعار آخر.

يذكر أن محافظة صلاح الدين تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات وهجمات مسلحة تسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.