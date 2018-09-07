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تبكي وتنزف وتخرج العرق.. روسيا تصنع دمى واقعية لمحاكاة المريض

تبكي وتنزف وتخرج العرق.. روسيا تصنع دمى واقعية لمحاكاة المريض

ضبط عاطلين لاتهامهما بتزعم عصابة لسرقة الدراجات البخارية في بني سويف

ضبط عاطلين لاتهامهما بتزعم عصابة لسرقة الدراجات البخارية في بني سويف

سميرة سعيد وأنغام ولطيفة يتنافسون على جائزة الموسيقى الأفريقية

سميرة سعيد وأنغام ولطيفة يتنافسون على جائزة الموسيقى الأفريقية

مقترح بوضع حواجز زجاج في المترو لمنع الانتحار.. وبرلماني: مُكلف

مقترح بوضع حواجز زجاج في المترو لمنع الانتحار.. وبرلماني: مُكلف

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

ضبط 33 مهاجرا غير شرعي داخل منزل مهجور في السلوم

ضبط 33 مهاجرا غير شرعي داخل منزل مهجور في السلوم

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على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

ترامب "نمبر وان" في الكتب الأكثر مبيعا.. و"المعتوه" على رأس القائمة

ترامب "نمبر وان" في الكتب الأكثر مبيعا.. و"المعتوه" على رأس القائمة

أول سينما وسط مياه النيل بمصر.. وصاحب الفكرة: آمنة وتعمل في الشتاء

أول سينما وسط مياه النيل بمصر.. وصاحب الفكرة: آمنة وتعمل في الشتاء

عزيزة رفضت التسول بعد وفاة زوجها.. وعلّمت أبنائها من "جمع القمامة"

عزيزة رفضت التسول بعد وفاة زوجها.. وعلّمت أبنائها من "جمع القمامة"

"يسخرون منك فتنجح".. محمد كريم من "ذا فويس" للعالمية

"يسخرون منك فتنجح".. محمد كريم من "ذا فويس" للعالمية

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