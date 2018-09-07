تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
تبكي وتنزف وتخرج العرق.. روسيا تصنع دمى واقعية لمحاكاة المريض
ضبط عاطلين لاتهامهما بتزعم عصابة لسرقة الدراجات البخارية في بني سويف
سميرة سعيد وأنغام ولطيفة يتنافسون على جائزة الموسيقى الأفريقية
مقترح بوضع حواجز زجاج في المترو لمنع الانتحار.. وبرلماني: مُكلف
على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز
ضبط 33 مهاجرا غير شرعي داخل منزل مهجور في السلوم
اختيارات الوطن
على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز
الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر
ترامب "نمبر وان" في الكتب الأكثر مبيعا.. و"المعتوه" على رأس القائمة
أول سينما وسط مياه النيل بمصر.. وصاحب الفكرة: آمنة وتعمل في الشتاء
عزيزة رفضت التسول بعد وفاة زوجها.. وعلّمت أبنائها من "جمع القمامة"
"يسخرون منك فتنجح".. محمد كريم من "ذا فويس" للعالمية
الأكثر قراءة
عاجل| القبض على الأم المتهمة بقتل زوجها وأولادها الأربعة في القليوبية
عاجل| والدة أطفال "مذبحة بنها" للنيابة: "عرفت الحادث من الإعلام"
أحمد فهمي: حسين فهمي هنأني على خطبتي لهنا الزهد
عاجل| النيابة تحتجز والدة ضحايا "مذبحة بنها" بالقليوبية
أحمد فهمي لمحمد رمضان: "كفاية شحن.. وتامر حسني طلع الأول"
بعد جلد امرأتين في ماليزيا.. أزهري يوضح الحكم الشرعي للمثليين جنسيًا
أحد أهالي قرية مذبحة بنها لـ"الوطن": "الضحية كان بيتخانق كتير مع مراته في الشارع"
مرتضى منصور يرتدي لوجو "بيراميدز".. ويؤكد: "أنا ديكتاتور"
نجل فؤاد المهندس: والدي وشويكار انفصلا بعد 20 عاما.. ولا أتذكر السبب
"الكهرباء": 5 شركات الأعلى توزيع في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة
بالفيديو| "مساء دريم" يعرض تقريرا لطفل اخترع "بوتاجاز" يعمل بالمياه
تركي آل الشيخ يوجه رسالة لرئيس الاتحاد السكندري :"في يناير لينا قعدة"
عاجل