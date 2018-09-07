أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بحرق المستشفى التعليمي في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" أن "عدد من المتظاهرين حرقوا المستشفى التعليمي في محافظة البصرة، للتعبير عن غضبهم نتيجة الأوضاع السيئة التي تعصف بمحافظتهم".

من جانبها، أشارت الوكالة العراقية، إلى حرق مقر هيئة الحشد الشعبي في البصرة.

جدير بالذكر، أن قيادة عمليات البصرة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، فرض حظر للتجوال في المحافظة إلى إشعار آخر.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر مظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.