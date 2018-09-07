نفى الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الشائعات المتداولة عن انتشار طماطم سامة في الأسواق المصرية، قائلًا إن مثل تلك الشائعات هدفها بث الذعر والإحباط بين المواطنين.

وأوضح "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة القلب الأبيض الموجودة بالطماطم هي مجرد ظاهرة فسيولوجية تظهر في نهاية فصل الصيف فقط، مؤكدًا أن وجودها لا يسبب أي ضرر بالصحة العامة للمواطنين.

وطمأن المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين مؤكدًا على سلامة وجودة الطماطم المتداولة في الأسواق، ومطالبًا إياهم بعدم الاستماع لتلك الشائعات المغرضة.