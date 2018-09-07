قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن ما تردد حول تفشي الالتهاب الكبدي الوبائي "A" بإحدى قرى المحافظة مجرد شائعات.

وأضاف خلال استضافته على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك رصد للأمراض المعدية وهو نظام مرتبط بوزارة الصحة ومديرية الصحة وجميع المنشآت الصحية.

وتابع وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه فور اكتشاف أي مرض معد يتم الإبلاغ عنه ومتابعة الحالات المرضية وعمل الفحوصات اللازمة، ومتابعة المخالطين، وأخذ عينات من المياه والأغذية.

وأشار إلى أن هناك معدلات طبيعية لكل الأمراض المعدية ولكن عندما يحدث زيادة غير طبيعية في معدلات المرض يسمى تفشي وبائي وكل مستشفيات الحميات بالمحافظة لا يوجد بها حالات التهاب كبدي وبائي "A" أكثر من المعدلات.