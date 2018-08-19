أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشدد وكيل وزارة الصحة ببني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء أطقم التمريض للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وأشار " حميدة" إلى أن مرفق إسعاف بني سويف سيوفر سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أية حالات طارئة.