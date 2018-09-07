أفاد مصدر أمني، اليوم، بأن القوات الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، أن القوات الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى (ج)، تحسبًا من وقوع أي طوارئ في الساعات المقبلة.

وكان العشرات من المواطنين، في وقت سابق من اليوم، بساحة التحرير وسط بغداد تضامناً مع اهالي البصرة.

يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ أمس حتى الآن، تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية.