نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الشئون المعنوية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ضمن احتفالات القوات المسلحة بالعيد الذهبي للمدفعية المصرية.

واستعرض الفيديو تاريخ قوات المدفعية المصرية، وتأثيرها في الحروب التي خاضتها الدولة المصرية، والدور الذي لعبته خلالها.

وجاء في الفيديو شهادات بعض قادة سلاح المدفعية، إذ وصف اللواء أركان حرب حسين السيد، أداء المدفعية المصرية بالسيمفونية في يوم 8 سبتمبر 1968 حيث تقرر تنفيذ قصفة مدفعية بنيران مركزة قوية ضد جميع أهداف العدو الإسرائيلي بمواجهة 170 كيلو مترا وعمق 20 كيلو متراً.

ووصف السيد، أداء المدفعية المصرية وقتها بأنه كان سيمفونية اصطف خلالها كل أفراد القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وجنود، ما أدى إلى رفع روحهم المعنوية.

كانت المدفعية المصرية قد شاركت بفاعلية في العملية الشاملة سيناء 2018، إلى جانب مختلف أسلحة القوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء وكافة ربوع مصر.