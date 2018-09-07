واشنطن ترغب في تعزيز وجودها العسكري بألمانيا

قال السفير الأمريكي لدى ألمانيا، الجمعة، إن واشنطن التي تنشر أكثر من 30 ألف جندي في هذا البلد ستعزز وجودها العسكري رغم الانتقادات المتكررة، التي يوجهها الرئيس دونالد ترامب إلى برلين.

وأضاف ريتشارد غرينيل في بيان أنه سيتم إرسال 1500 جندي آخر بحلول عام 2020 إلى ألمانيا، مشيرا الى أن هذا الانتشار المستقبلي سيسهم في "تعزيز أمن حلف شمال الأطلسي وأوروبا".

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان أن 1500 جندي وعائلاتهم سيبدأون في الانتشار قبل نهاية العام في قواعد غرافنوهور وهوهينفلز وأنسبخ في جنوب بافاريا، وباومهولدرفي مقاطعة رينانيا غير البعيدة عن الحدود الفرنسية.

وتابع أن "هذه القوات ستساعد في تحسين مستوى استعداد الجيش الأميركي في أوروبا وتسمح لنا بالرد بشكل أفضل في حال الأزمات".