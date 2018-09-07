قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ما حققته مصر في مجال مكافحة فيروس "سي" غير مسبوق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دول العالم بتتعلم مننا إزاي نعالج مرضى الفيروس، انجلترا فيها 140 ألف مصاب بالمرض، وعاوزة تعالجهم في 6 سنوات، لكن إحنا عالجنا 2 مليون.. وهما مش عارفين يعملوا زينا".

وتابع: "جورجيا قلبت العالم بأكمله لأنهم عالجوا 40 ألف مصاب، ومؤسسة أهلية مصرية عالجت 150 ألف مصاب في 5 سنوات، ودول كاملة معرفتش تعالج 70 ألف".