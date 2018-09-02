قال الدكتور تامر مرعي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في جنوب سيناء، إن إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية ومديرية الصحة والسكان أعدتا أنشطة عدة لمكافحة فيروس "سي" والقضاء عليه قبل عام 2020، ضمن الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبد للقضاء على فيروس "سي".

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي أنه جارٍ تنفيذ الخطة من خلال 4 محاور، الأول يتمثل في القوافل العلاجية التي تتمركز بمستشفيي أبو رديس المركزي ودهب المركزي، والتي تجري التحاليل وصرف العلاج مجانا.

وتابع أن المحور الثاني يتمثل في المراكز الطبية في رأس سدر وأبوزنيمة و نويبع، أما المحور الثالث فهو الفحص الروتيني بالمستشفيات، حيث يجري إجراء الفحص لأي مريض يحجز في الأقسام الداخلية فى 8 مستشفيات بالمحافظة "رأس سدر، أبورديس، طورسيناء، شرم الدولي، دهب، سانت كاترين، نويبع، طابا".

واستطرد: "يتم إجراء التحاليل لجميع المرضى فوق سن الـ18 عاما، ويتم صرف العلاج للمرضى سواء كان لديهم تأمين صحي أو ليس لديهم مجانا".

وأشار إلى أن المحور الرابع يتم من خلال إجراء جميع الفحوصات خلال الفترة المقبلة بوحدات الرعاية الأساسية في جميع مراكز المحافظة الثمانية.