توافد المئات من المواطنين على مدينة رأس البر، من داخل محافظة دمياط وخارجها، اليوم، خلال رحلات اليوم الواحد، حيث كثفت الوحدة المحلية للمدينة برئاسة اللواء سمير صدقس، استعداداتها لتأمين الشواطىء وتزويدها بنحو 100 رجل إنقاذ وقوارب ودراجات مائية.

وجرى تدشين 5 مراكز لتجميع الأطفال التائهين و4 سيارات إسعاف، ونجح المسؤولون في إنقاذ 22 حالة من الغرق كما جرى تسليم 277 طفلًا تائهًا إلى ذويهم.