تقدم النائب محمد أحمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بمراجعة موقف كافة شركات ميناء دمياط بيئيا وذلك للوقوف على حقيقة بيان هيئة ميناء دمياط الخاص بإلقاء إحدى الشركات العاملة بالمنطقة الحرة مخلفات صرفها الصناعي بالصرف الصحي، وكذلك المطالبة بمراجعة الموقف البيئي لكل العاملين بالمنطقة الحرة وميناء دمياط ومعاقبة كل من يخالف الاشتراطات البيئة المنظمة لعملية الترخيص الخاص بكل شركة.

وخاطبت هيئة ميناء دمياط المرصد البيئي داخل الميناء بشأن ما تردد عن انبعاث رائحة غاز في شوارع المحافظة والذي أفاد أن تلك الرائحة مصدرها محطة الصرف الصحي والصناعي بعزبة 5 وناتجة عن قيام بعض الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بإلقاء مخلفات الصرف الصناعي الغير معالج بواسطة سيارات تانك مما أدى إلى انبعاث تلك الرائحة هذا وقد تم التواصل مع مركز أزمات محافظة دمياط والشركات العاملة بالميناء لتوضيح الأمر كما تم مخاطبة جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لإحاطته بالموقف واتخاذ اللازم.